Usa | Twitter chiude account del vignettista pro Trump Ben Garrison** 2

(Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) - In una dichiarazione,ha comunicato ieri che "glisono stati sospesi in linea con la nostra politica sulle attività dannose correlate. Siamo stati chiari sul fatto che intraprenderemo una forte azione di contrasto sui comportamenti che possono potenzialmente portare a danni 'offline' e, data la recrudescenza potenziale di violenza che circonda questo tipo di comportamento nei prossimi giorni, sospenderemo definitivamente gliche sono esclusivamente dedicati a condividere i contenuti di QAnon (il nome del complotto, ndr)". Il rinnovato "potenziale" di violenza viene ravvisato sulla scia degli attacchi e le rivolte a Capitol Hill, che hanno provocato cinque morti. Allo stesso tempo, il Washington Post riporta che una lettera firmata da circa 350 dipendenti diè stata ...

Twitter e Facebook per anni si sono limitati ad oscurare i post di Trump. Per molti, tra cui il presidente Joe Biden, non è abbastanza.“Guardare il dito piuttosto che la Luna”, si usa per dire che, rispetto ad un problema centrale, si tergiversa su aspetti secondari. Ci riferiamo al “bannamento” di Twitter e Facebook agli account del ...