Usa | Orlando | ‘problema è politica-slogan e non solo per i populisti’

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Gli assaltatori del Campidoglio ci pongono una questione che è stata sino qui tralasciata. Davvero si può sostenere che l'estrema semplificazione del linguaggio, la sua banalizzazione che lo riduce a concetti e suoni primordiali sia un problema soltanto dei populisti? Io penso di no". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando.

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "La complessità resiste relativamente di più nel discorso pubblico che tratta, non dico come è ovvio, di scienza o di tecnica, ma anche di spettacolo, di cultura e persino ...

