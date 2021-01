Usa: Meloni, ‘violenza da condannare sempre ma preferisco Trump a Biden’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Non faccio parte in alcun modo dei ‘condannatori di violenza un tanto al chilo’, quelli per i quali la violenza è giustificata se è di sinistra ed è uno scandalo se arriva da chi è contro la sinistra. Non ho mai avuto timidezza nel condannarla, perché la violenza è violenza, ed è sempre una implicita ammissione di inferiorità. È stato così anche stavolta, come le tante altre nelle quali ho denunciato violenze su cui quelli che oggi pontificano tacevano colpevolmente”. Lo scrive Giorgia Meloni in un intervento sul ‘Corriere della Sera ‘ sui fatti di Washington. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Non faccio parte in alcun modo dei ‘condannatori di violenza un tanto al chilo’, quelli per i quali la violenza è giustificata se è di sinistra ed è uno scandalo se arriva da chi è contro la sinistra. Non ho mai avuto timidezza nel condannarla, perché la violenza è violenza, ed èuna implicita ammissione di inferiorità. È stato così anche stavolta, come le tante altre nelle quali ho denunciato violenze su cui quelli che oggi pontificano tacevano colpevolmente”. Lo scrive Giorgiain un intervento sul ‘Corriere della Sera ‘ sui fatti di Washington. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

