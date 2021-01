Usa: Meloni, ‘non accetto lezioni sulla vicenda americana’ (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Negli Stati Uniti sono accaduti, in queste ore, eventi clamorosi e gravissimi, culminati in una surreale irruzione nella sede del Congresso americano che ha causato diversi morti. Un quadro scioccante. Eppure per molti, in Italia, sembra tutto semplice. La tesi sostenuta, in sostanza, è: negli USA c’era un dittatore pazzo che è stato sconfitto, ora ha vinto il bene sul male ma Giorgia Meloni non ha preso sufficientemente le distanze dal mostro Trump. A volte invidio chi ragiona in modo così banale, se non altro perché a fine giornata non rischia l’emicrania per aver fatto lavorare il cervello”. Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al ‘Corriere della sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Negli Stati Uniti sono accaduti, in queste ore, eventi clamorosi e gravissimi, culminati in una surreale irruzione nella sede del Congresso americano che ha causato diversi morti. Un quadro scioccante. Eppure per molti, in Italia, sembra tutto semplice. La tesi sostenuta, in sostanza, è: negli USA c’era un dittatore pazzo che è stato sconfitto, ora ha vinto il bene sul male ma Giorgianon ha preso sufficientemente le distanze dal mostro Trump. A volte invidio chi ragiona in modo così banale, se non altro perché a fine giornata non rischia l’emicrania per aver fatto lavorare il cervello”. Lo scrive Giorgiain una lettera al ‘Corriere della sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

