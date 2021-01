Usa, disordini del 6 gennaio: spunta un nuovo social network per Trump e i suoi seguaci (Di sabato 9 gennaio 2021) Parler, il social network dei Trumpiani Non esistono solo Facebook, Twitter e Instagram, ai tre social network che hanno sospeso il profilo di Donald Trump ci sono delle alternative, la prima di tutte è Parler. Il Ceo di questa quarta piattaforma di microblogging e social net si chiama John Matze e ha contestato fortemente la scelta dei competitors di censurare l’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Molte realtà di estrema destra o che appoggiano Donald stanno invitando gli utenti a boicottare le due piattaforme più famose per scegliere Parler dove il presidente sembra abbia dal 2018 un suo profilo. Dopo la cancellazione da Facebook e Twitter, Donald ha seguito l’invito della figlia Ivanka e dei suoi fan ad usare questo spazio online ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Parler, ildeiiani Non esistono solo Facebook, Twitter e Instagram, ai treche hanno sospeso il profilo di Donaldci sono delle alternative, la prima di tutte è Parler. Il Ceo di questa quarta piattaforma di microblogging enet si chiama John Matze e ha contestato fortemente la scelta dei competitors di censurare l’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Molte realtà di estrema destra o che appoggiano Donald stanno invitando gli utenti a boicottare le due piattaforme più famose per scegliere Parler dove il presidente sembra abbia dal 2018 un suo profilo. Dopo la cancellazione da Facebook e Twitter, Donald ha seguito l’invito della figlia Ivanka e deifan ad usare questo spazio online ...

