Usa: Crosetto, 'l'assalto dei trumpiani ha indebolito l'alternativa alla sinistra' (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "La notte di Capitol Hill ha una ricaduta sulla destra italiana. Ha indebolito nel mondo l'alternativa alla sinistra. Perché ha dato l'immagine di una deriva violenta che invece con i conservatori non deve avere nulla a che fare". Lo dice Guido Crosetto a Repubblica. "Trump non mi è mai stato simpatico. Ho trovato buone le sue politiche sulla tassazione delle imprese, sugli aiuti alle assunzioni, sulla Cina, tant'è che pre-Covid la disoccupazione era quasi a zero negli Usa. Ma la disattenzione per alcune regole della democrazia, nonostante fosse nelle istituzioni, è sbagliata", spiega Crosetto. "Attaccare le istituzioni è un atto grave. Sono il luogo simbolo non di chi momentaneamente le abita, ma del popolo", dice Crosetto che poi aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "La notte di Capitol Hill ha una ricaduta sulla destra italiana. Hanel mondo l'. Perché ha dato l'immagine di una deriva violenta che invece con i conservatori non deve avere nulla a che fare". Lo dice Guidoa Repubblica. "Trump non mi è mai stato simpatico. Ho trovato buone le sue politiche sulla tassazione delle imprese, sugli aiuti alle assunzioni, sulla Cina, tant'è che pre-Covid la disoccupazione era quasi a zero negli Usa. Ma la disattenzione per alcune regole della democrazia, nonostante fosse nelle istituzioni, è sbagliata", spiega. "Attaccare le istituzioni è un atto grave. Sono il luogo simbolo non di chi momentaneamente le abita, ma del popolo", diceche poi aggiunge ...

