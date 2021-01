Usa | arrestato lo “sciamano” Jake Angeli per ingresso illegale e violento al Congresso

(Di sabato 9 gennaio 2021) È diventato il simbolo dell’assalto aldel 6 gennaio, avvolto in una pelliccia con tanto di corna da bufalo e con i colori della bandiera Usa dipinti in faccia, a petto nudo con numerosi tatuaggi bene in vista. E ora, lo “” di Capitol Hill – all’anagrafe Jacob Anthony Chansley– è statoe incriminato pere condotta disordinata nei palazzi del. Lo ha reso noto il Dipartimento della Giustizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

