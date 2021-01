Usa | arrestato Jake Angeli | lo ' sciamano' di QAnon che ha guidato l' assalto al Congresso

(Di sabato 9 gennaio 2021), lo '' diche hal'almercoledì, è statoper irruzione illegale e violenta e per condotta disordinata. Con lui sono finiti in cella anche ...

In seguito a quanto accaduto a Capitol Hill, il Dipartimento della Giustizia ha comunicato che Jake Angeli è finito in manette.Manette a Jake Angeli, lo «sciamano» di Capitol Hill. L'uomo, il vero nome è Jacob Anthony Chansley Angeli, è stato arrestato e incriminato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata nei ...