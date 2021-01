Una Vita Anticipazioni 10 gennaio 2021: Per consolare Susana, Rosina organizza un incontro romantico... (Di sabato 9 gennaio 2021) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Susana confessa a Liberto e Rosina di aver imbrogliato al concorso. La sarta si sente molto in colpa, ma per consolarla Rosina le organizza una sorpresa... Leggi su comingsoon (Di sabato 9 gennaio 2021) Vediamo insieme cosa rivelano ledi Una, per la puntata del 10. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,confessa a Liberto edi aver imbrogliato al concorso. La sarta si sente molto in colpa, ma per consolarlaleuna sorpresa...

riotta : Negli Usa le dosi eccedenti si danno first come a chi le vuole. Ed è ovvio. Ma si può pensare di buttar via una vac… - mariocalabresi : ?? Nasce Altre/storie #Podcast, una produzione @Chora_Media. Si chiama come la #newsletter, perché anche qui voglio… - ItalianAirForce : Oggi un #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare si è alzato in volo da Perugia per effettuare un… - VALE70942077 : @ViloAngela Infatti ieri lo ha detto che la mamma non vuole che stia con Lui ora, credo che abch eil padre e la sor… - umbone80 : RT @Wonderlover85: Non credo che possa materialmente esistere una vita fatta senza nemmeno una distrazione, uno svago, una frivolezza. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di venerdì 8 gennaio Mediaset Play VOLPIANO - A 11 anni strappato alla vita da una brutta malattia, città in lutto

Oggi, sabato 9 gennaio 2021, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Volpiano, la città, ancora sotto shock per la tremenda notizia, darà idealmente il suo ultimo abbraccio al piccolo ...

Roma, latitante da 10 anni viveva in villa tra abiti firmati e auto di lusso: arrestato 38enne

Era ricercato da dieci anni, eppure viveva tranquillo in una ricca villa con giardino, tra abiti griffati e macchine di lusso, con la moglie e i figli alle porte di Roma. Una bella vita, ...

Oggi, sabato 9 gennaio 2021, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Volpiano, la città, ancora sotto shock per la tremenda notizia, darà idealmente il suo ultimo abbraccio al piccolo ...Era ricercato da dieci anni, eppure viveva tranquillo in una ricca villa con giardino, tra abiti griffati e macchine di lusso, con la moglie e i figli alle porte di Roma. Una bella vita, ...