Una App per liberare il Benin dal «colonialismo economico e culturale» (Di domenica 10 gennaio 2021) Con l’impegno a farla finita con il «colonialismo economico e culturale» è nata ieri in Benin l’Alliance pour la patrie (App), alleanza politica promossa da partiti di sinistra a conclusione di un percorso iniziato nel settembre 2019. L’assemblea costitutiva si è tenuta nella sala conferenze di un hotel di Cotonou – la diaspora Beninese ha potuto partecipare virtualmente da alcuni paesi occidentali. Secondo l’App, il governo del presidente Patrice Talon, facoltoso imprenditore, perpetua con metodi autocratici il «patto coloniale». Un … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 10 gennaio 2021) Con l’impegno a farla finita con il «» è nata ieri inl’Alliance pour la patrie (App), alleanza politica promossa da partiti di sinistra a conclusione di un percorso iniziato nel settembre 2019. L’assemblea costitutiva si è tenuta nella sala conferenze di un hotel di Cotonou – la diasporaese ha potuto partecipare virtualmente da alcuni paesi occidentali. Secondo l’App, il governo del presidente Patrice Talon, facoltoso imprenditore, perpetua con metodi autocratici il «patto coloniale». Un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ElettraLambo : Vi avevo promesso una sorpresa per il nuovo anno.. e quindiii eccola quaa??? da domani, giovedì 7/01, sul sito e sul… - regionetoscana : 700 anni dalla morte di #Dante. Date importanti il #25marzo e il #14maggio giornate 'dantesche'. In arrivo un docum… - zaiapresidente : ?? Ho firmato oggi una nuova ordinanza regionale riguardo la riapertura delle scuole in presenza, e la gestione dei… - webefapa : @ManfrediPotenti @fghiosso @AngeloCiocca Vi conviene supportare #parler @parler_app, #twitter sta prendendo una brutta piega. - Claudiamarea : @hazechilling Ma per la gente normale o per chi lavora nei servizi segreti? Se avessi necessità di tutte queste fun… -

Ultime Notizie dalla rete : Una App Una App per liberare il Benin dal «colonialismo economico e culturale Il Manifesto WhatsApp: nuova informativa privacy dall'8/2. Cosa cambia | Video

WhatsApp sta aggiornando i termini del servizio e l'informativa privacy e ne sta dando comunicazione con un messaggio in-app. Chi ha aperto la popolare app di messaggistica nelle scorse ore (o lo farà ...

Chiavari, presentato “One of Us”, primo talent game del calcio femminile

Chiavari – Presentato a Chiavari il primo talent game dedicato al calcio femminile. Si chiama One of Us, sviluppato dalla società Fone of us - base a Milano ma con fondatori di La Spezia - si propone ...

WhatsApp sta aggiornando i termini del servizio e l'informativa privacy e ne sta dando comunicazione con un messaggio in-app. Chi ha aperto la popolare app di messaggistica nelle scorse ore (o lo farà ...Chiavari – Presentato a Chiavari il primo talent game dedicato al calcio femminile. Si chiama One of Us, sviluppato dalla società Fone of us - base a Milano ma con fondatori di La Spezia - si propone ...