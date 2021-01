Un nuovo impeachment per Trump? Così i democratici sperano di blindare le prossime presidenziali (Di sabato 9 gennaio 2021) «Trump 4EVA». A inizio febbraio 2020 Donald Trump aveva festeggiato il voto con cui il Senato lo aveva salvato dall’impeachment postando un video in cui apparivano i cartelloni della campagna elettorale di Trump dal 2024 fino all’infinito. L’auto-augurio di longevità politica è invecchiato male e dopo quasi un anno il presidente si trova a dover fare i conti con la possibilità di un nuovo processo d’impeachment visto che i democratici (e qualche repubblicano, come il senatore del Nebraska Ben Sasse) sembrano intenzionati a fargli pagare l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, anche nel caso in cui il vicepresidente Mike Pence dovesse decidere di invocare l’emendamento n.25 della Costituzione e passare gli ultimi giorni del suo mandato cercando di sostituirsi a ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) «4EVA». A inizio febbraio 2020 Donaldaveva festeggiato il voto con cui il Senato lo aveva salvato dall’postando un video in cui apparivano i cartelloni della campagna elettorale didal 2024 fino all’infinito. L’auto-augurio di longevità politica è invecchiato male e dopo quasi un anno il presidente si trova a dover fare i conti con la possibilità di unprocesso d’visto che i(e qualche repubblicano, come il senatore del Nebraska Ben Sasse) sembrano intenzionati a fargli pagare l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, anche nel caso in cui il vicepresidente Mike Pence dovesse decidere di invocare l’emendamento n.25 della Costituzione e passare gli ultimi giorni del suo mandato cercando di sostituirsi a ...

MicCelozzi : RT @deboraDDI: ?? Raccolti i cocci in Congresso, gli #USA ???? si interrogano sull'epilogo nel mandato Trump. @realDonaldTrump si avvia ad un… - GiancaSagramola : RT @alanfriedmanit: Per aver instigato la violenza che ha causato la morte di cinque persone e per aver tradito la Costituzione, pianifica… - FrancescoLopane : RT @alanfriedmanit: Per aver instigato la violenza che ha causato la morte di cinque persone e per aver tradito la Costituzione, pianifica… - luisarizzitelli : RT @alanfriedmanit: Per aver instigato la violenza che ha causato la morte di cinque persone e per aver tradito la Costituzione, pianifica… - papa_cannolo : RT @alanfriedmanit: Per aver instigato la violenza che ha causato la morte di cinque persone e per aver tradito la Costituzione, pianifica… -