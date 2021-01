Un aereo della compagnia Sriwijaya Air ha perso i contatti poco dopo essere partito da Giacarta, in Indonesia (Di sabato 9 gennaio 2021) Un aereo della compagnia Indonesiana Sriwijaya Air ha perso i contatti poco dopo essere partito da Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Lo ha fatto sapere un’agenzia governativa Indonesiana. Secondo i dati di FlightRadar24 l’aereo era partito pochi minuti prima delle 13.40 locali, Leggi su ilpost (Di sabato 9 gennaio 2021) UnnaAir hada, la capitale dell’. Lo ha fatto sapere un’agenzia governativana. Secondo i dati di FlightRadar24 l’erapochi minuti prima delle 13.40 locali,

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Si sono persi i contatti con il volo Sriwijaya Air SJ 182 sulla rotta Jakarta-Pontianak. Lo hanno confermato fonti della compagnia aerea, come riporta la Cnn. "La perdita del ...

