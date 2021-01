Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Torino: due maestre indagate dopo violenze su bimbi (Di sabato 9 gennaio 2021) Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Due maestre indagate per aggressioni verbali, schiaffi e strattoni verso i suoi alunni (9 gennaio 2021) Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)'ora. Dueper aggressioni verbali, schiaffi e strattoni verso i suoi alunni (9 gennaio 2021)

fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Corriere : Bonaccini: «In Emilia-Romagna pronti a vaccinare anche di notte» - corgiallorosso : #Friedkin e #Suning a caccia di un socio - corgiallorosso : #Ibanez: “La #Roma deve stare sempre al top. Obiettivo? La Champions, ma non ci poniamo limiti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime notizie Coronavirus ultime notizie: in Italia superato il mezzo milione di vaccinati Il Sole 24 ORE Zona arancione oggi e domani, spostamenti e negozi: ecco cosa si può fare

L'Italia, gialla per 24 ore, è tornata zona arancione nel weekend. Poi lunedì ogni regione tornerà al proprio colore stabilito in base all'indice Rt, al momento ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Pochi squalificati per la 17^ giornata

Probabili formazioni Serie A della 17^ giornata di campionato: moduli e scelte degli allenatori per le partite, a cominciare dagli anticipi.

L'Italia, gialla per 24 ore, è tornata zona arancione nel weekend. Poi lunedì ogni regione tornerà al proprio colore stabilito in base all'indice Rt, al momento ...Probabili formazioni Serie A della 17^ giornata di campionato: moduli e scelte degli allenatori per le partite, a cominciare dagli anticipi.