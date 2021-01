Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 10 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.30 – Torino, le dichiarazioni di Giampaolo – Il tecnico granata ha parlato al termine del match contro il Milan. Leggile qui Ore 23.00 – Milan, le dichiarazioni di Pioli – Il tecnico rossonero ha parlato al termine del match contro il Torino. Leggile qui Ore 22.30 – Milan, infortuni Tonali e Brahim Diaz – Il bollettino medico dei rossoneri, usciti per infortunio durante la sfida contro il Torino. Le loro condizioni Ore 19.30 – Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati – Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra azzurro. Ore 19.00 – Cagliari, le parole di Di Francesco – Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia del match contro la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Torino, le dichiarazioni di Giampaolo – Il tecnico granata ha parlato al termine del match contro il Milan. Leggile qui Ore 23.00 – Milan, le dichiarazioni di Pioli – Il tecnico rossonero ha parlato al termine del match contro il Torino. Leggile qui Ore 22.30 – Milan, infortuni Tonali e Brahim Diaz – Il bollettino medico dei rossoneri, usciti per infortunio durante la sfida contro il Torino. Le loro condizioni Ore 19.30 – Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati – Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra azzurro. Ore 19.00 – Cagliari, le parole di Di Francesco – Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia del match contro la ...

