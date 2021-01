Udinese, Campoccia: 'De Paul non si muove per meno di 40 milioni' (Di sabato 9 gennaio 2021) UDINE - Il numero due dell' Udinese , Stefano Campoccia , ha risposto alle domande di Radio Kiss Kiss Napoli sull'impegno di domani contro il Napoli : "Eravamo partiti con grandi ambizioni dopo gli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) UDINE - Il numero due dell', Stefano, ha risposto alle domande di Radio Kiss Kiss Napoli sull'impegno di domani contro il Napoli : "Eravamo partiti con grandi ambizioni dopo gli ...

sportli26181512 : Udinese, Campoccia: 'De Paul non si muove per meno di 40 milioni': Il vice presidente: 'Rodrigo è il nostro fiore a… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UDINESE - Campoccia: 'De Paul? A meno di 40 milioni non parte, Meret? Per me è il numero uno, confido che si farà onore… - MondoNapoli : KKN - Campoccia, Vicepres. Udinese: “De Paul? Se non arriva l’offerta giusta non parte” - - 100x100Napoli : Solo offerte dai 40 milioni in su saranno prese in considerazione per #DePaul. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Campoccia: 'De Paul? A meno di 40 milioni non parte, Meret? Per me è il numero uno, confido che si farà onore… -