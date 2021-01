Twitter sospende Donald Trump per incitamento alla violenza (Di sabato 9 gennaio 2021) «Permanent suspension of @realDonaldTrump». È ufficiale, Twitter ha sospeso l’account Twitter di Donald Trump. L’annuncio è stato pubblicato nel blog ufficiale della piattaforma: «Dopo un’attenta revisione dei recenti tweet dell’account @realDonaldTrump e visto l’attuale contesto, in particolare in cui vengono accolti e interpretati dentro e fuori Twitter, abbiamo sospeso definitivamente l’account a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza» L’account del Presidente degli Stati Uniti in carica, che contava oltre 88 milioni di follower da tutto il mondo, era stato inizialmente bloccato per 12 ore il 6 gennaio a causa dei tweet contro il vice Presidente Pence nel ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) «Permanent suspension of @real». È ufficiale,ha sospeso l’accountdi. L’annuncio è stato pubblicato nel blog ufficiale della piattaforma: «Dopo un’attenta revisione dei recenti tweet dell’account @reale visto l’attuale contesto, in particolare in cui vengono accolti e interpretati dentro e fuori, abbiamo sospeso definitivamente l’account a causa del rischio di ulteriore» L’account del Presidente degli Stati Uniti in carica, che contava oltre 88 milioni di follower da tutto il mondo, era stato inizialmente bloccato per 12 ore il 6 gennaio a causa dei tweet contro il vice Presidente Pence nel ...

