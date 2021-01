Twitter silenzia per sempre Trump: “Account sospeso definitivamente, incita alla violenza” (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Twitter sospende definitivamente l’Account del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump «a causa del rischio di ulteriore incitamento alla violenza». Il colosso social guidato da Jack Dorsey chiude con questa clamorosa, storica decisione la querelle con il tycoon che si è protratta lungo tutto il 2020. La nota con cui Twitter banna Trump Twitter ha bannato per sempre l’Account di Trump, 88 milioni di follower, diffondendo questa nota: «Dopo un’attenta analisi dei recenti tweet dell’Account “RealDonaldTrump” e del contesto in cui operava abbiamo sospeso in via definitiva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen –sospendel’del presidente degli Stati Uniti uscente Donald«a causa del rischio di ulterioremento». Il colosso social guidato da Jack Dorsey chiude con questa clamorosa, storica decisione la querelle con il tycoon che si è protratta lungo tutto il 2020. La nota con cuibannaha bannato perl’di, 88 milioni di follower, diffondendo questa nota: «Dopo un’attenta analisi dei recenti tweet dell’“RealDonald” e del contesto in cui operava abbiamoin via definitiva ...

“Stai perdendo consensi”: Pierpaolo Pretelli silenzia la madre che gli rovina il Capodanno, parla il fratello Giulio sui social.

