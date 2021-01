Twitter ha bloccato a tempo indeterminato l’account di Trump Il video

SkyTG24 : Donald Trump è stato bloccato definitivamente da Twitter. “C’è il rischio di ulteriore incitamento alla violenza',… - rtl1025 : ?? #Twitter ha bloccato definitivamente l'account di #Trump. Il presidente uscente degli #USA ha annunciato che prov… - SkyTG24 : Trump bloccato dai social. Stop da Twitter, Facebook e Instagram dopo assalto al Congresso - 311titti : RT @roccoscozzarell: Twitter ha bloccato per sempre l'account di Trump, meglio tardi che mai! Finalmente una boccata d'aria fresca. Bene, o… - AMinghetti : RT @rtl1025: ?? #Twitter ha bloccato definitivamente l'account di #Trump. Il presidente uscente degli #USA ha annunciato che proverà ad apri… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter bloccato

Twitter banna Trump in modo permanente: nuovo ban per il tycoon (e per diversi QAnon). Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.L'account Twitter di Donald Trump è stato bloccato dal social network. Ira dei suoi sostenitori, a cominciare da quello del figlio Donald Jr.