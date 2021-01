Twitter (e non solo). Trump bannato dai social. E ora? L’analisi di Gramaglia (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo Facebook, anche Twitter sospende in via definitiva l’account di Donald Trump, che aveva già bloccato temporaneamente, per “il rischio che inciti ulteriormente alla violenza”, dopo avere innescato l’assalto al Campidoglio di mercoledì scorso. E il magnate ormai quasi ex presidente reagisce: prima cerca di aggirare l’ostacolo twittando dall’account ufficiale @POTUS (president of the United States), ma i suoi messaggi sono immediatamente rimossi, come prevedono le regole della piattaforma in casi del genere; e poi diffonde un comunicato stampa della Casa Bianca, mentre fra i repubblicani e i conservatori c’è una levata di scudi contro le piattaforme social in generale e Twitter in particolare. L’accusa: essere “liberal” e discriminare le opinioni di destra. Nel comunicato, Trump si ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Dopo Facebook, anchesospende in via definitiva l’account di Donald, che aveva già bloccato tempneamente, per “il rischio che inciti ulteriormente alla violenza”, dopo avere innescato l’assalto al Campidoglio di mercoledì scorso. E il magnate ormai quasi ex presidente reagisce: prima cerca di aggirare l’ostacolo twittando dall’account ufficiale @POTUS (president of the United States), ma i suoi messaggi sono immediatamente rimossi, come prevedono le regole della piattaforma in casi del genere; e poi diffonde un comunicato stampa della Casa Bianca, mentre fra i repubblicani e i conservatori c’è una levata di scudi contro le piattaformein generale ein particolare. L’accusa: essere “liberal” e discriminare le opinioni di destra. Nel comunicato,si ...

