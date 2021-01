Twitter e Facebook alla guerra contro Trump. Il punto di Antonucci (Di sabato 9 gennaio 2021) Con la sospensione dell’account FB e IG di Donald Trump per almeno due settimane e con la cancellazione del profilo Twitter @therealDonalTrump e di account collegati, dopo i drammatici fatti di Capitol Hill, inizia una nuova fase del complesso e significativo rapporto tra le piattaforme social e il sistema del potere politico. Alcuni commentatori internazionali (Politico) hanno presentato la tesi che la marcia organizzata da sostenitori di Trump il 6 gennaio scorso, scaturita nelle 5 morti di manifestanti e poliziotti e nelle incredibili immagini di assalto e devastazione a Capitol Hill, abbia solide radici nella costruzione di community sui social e nella possibilità di diramare messaggi, forieri di conseguenze molto reali, al di fuori del controllo delle piattaforme social. Non si tratta di una ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Con la sospensione dell’account FB e IG di Donaldper almeno due settimane e con la cancellazione del profilo@therealDonale di account collegati, dopo i drammatici fatti di Capitol Hill, inizia una nuova fase del complesso e significativo rapporto tra le piattaforme social e il sistema del potere politico. Alcuni commentatori internazionali (Politico) hanno presentato la tesi che la marcia organizzata da sostenitori diil 6 gennaio scorso, scaturita nelle 5 morti di manifestanti e poliziotti e nelle incredibili immagini di assalto e devastazione a Capitol Hill, abbia solide radici nella costruzione di community sui social e nella possibilità di diramare messaggi, forieri di conseguenze molto reali, al di fuori delllo delle piattaforme social. Non si tratta di una ...

