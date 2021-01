Twitter ‘chiude’ Trump: “Rischio di istigazioni alla violenza” (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – L’account Twitter di Donald Trump è stato sospeso in modo definitivo dal social network con la motivazione del “rischio di nuove istigazioni alla violenza”. La decisione sarebbe stata assunta dopo “un’attenta verifica dei tweet recenti” pubblicati sul profilo personale del presidente uscente. Giovedì l’ex first lady Michelle Obama aveva chiesto alle società tecnologiche della Silicon Valley di contrastare quelli che aveva definito i “comportamenti mostruosi” di Trump. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) ROMA – L’account Twitter di Donald Trump è stato sospeso in modo definitivo dal social network con la motivazione del “rischio di nuove istigazioni alla violenza”. La decisione sarebbe stata assunta dopo “un’attenta verifica dei tweet recenti” pubblicati sul profilo personale del presidente uscente. Giovedì l’ex first lady Michelle Obama aveva chiesto alle società tecnologiche della Silicon Valley di contrastare quelli che aveva definito i “comportamenti mostruosi” di Trump.

