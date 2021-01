Twitter chiude per sempre il profilo di Donald Trump (Di sabato 9 gennaio 2021) Addio @realDonaldTrump. Twitter – nella notte fra venerdì e sabato- ha deciso di chiudere per sempre il profilo di Donald Trump, dopo l’irruzione a Capitol Hill del 6 gennaio e i successivi tweet del presidente uscente. «Dopo aver rivisto i recenti tweet da @realDonaldTrump», recita una nota della società guidata da Jack Dorsey, «abbiamo deciso di sospendere permanentemente l’account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza». https://twitter.com/TwitterSafety/status/1347684877634838528 Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Addio @realDonaldTrump. Twitter – nella notte fra venerdì e sabato- ha deciso di chiudere per sempre il profilo di Donald Trump, dopo l’irruzione a Capitol Hill del 6 gennaio e i successivi tweet del presidente uscente. «Dopo aver rivisto i recenti tweet da @realDonaldTrump», recita una nota della società guidata da Jack Dorsey, «abbiamo deciso di sospendere permanentemente l’account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza». https://twitter.com/TwitterSafety/status/1347684877634838528

