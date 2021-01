Twitter chiude l' account di Trump Arrestato lo ' sciamano' Jack Angeli

(Di sabato 9 gennaio 2021) Guerra aperta trae Donald. II social network ha infatti deciso di sospendere definitivamente l'di The Donald. Intanto sono scattate le manette per Jake, lo ''...

Washington, 9 gennaio 2021 - Guerra aperta tra Twitter e Donald Trump. II social network ha infatti deciso di sospendere definitivamente l'account di The Donald. Intanto sono scattate le manette per J ...The Donald twitta dal profilo Potus, ma il social network rimuove anche quei tweet. L’ira dei repubblicani. Kim si fa sentire: «Usa nostro nemico» ...