Twitter censura Trump, ma non i regimi in Cina e Iran (Di sabato 9 gennaio 2021) Sta suscitando aspre polemiche la decisione di Twitter di chiudere definitivamente il profilo di Donald Trump. Molti commentatori accusano il social network di usare due pesi e due misure: viene censurato il presidente uscente degli Stati Uniti, mentre non si prende alcuna iniziativa, ad esempio, contro l'ayatollah Ali Khamenei, dal cui account sono partiti messaggi che evocavano la distruzione di Israele. Perché Twitter ha chiuso il profilo di Trump Twitter ha annunciato la chiusura del profilo di Trump nella serata di venerdì 8 gennaio 2021 (quando in Italia era già notte), a poco più di 48 ore dall'assalto al Campidoglio di Washington lanciato dai sostenitori del tycoon in protesta contro i presunti brogli – denunciati dallo stesso Trump ma finora ...

