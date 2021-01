Twitter caccia Trump: incita alla violenza (Di sabato 9 gennaio 2021) Donald Trump stato bandito definitivamente da Twitter, che ha prima chiuso il suo profilo privato e poi ha sospeso quello presidenziale. Il magnate, che aveva nel social di Jack Dorsey il suo canale ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 gennaio 2021) Donaldstato bandito definitivamente da, che ha prima chiuso il suo profilo privato e poi ha sospeso quello presidenziale. Il magnate, che aveva nel social di Jack Dorsey il suo canale ...

lucianonobili : In un video ESCLUSIVO l’esito delle telefonate da Palazzo Chigi nella sfortunata caccia a senatori “responsabili” e… - Le_Nfl : Prosegue nei playoff la caccia ai quarterback avversari per T.J. Watt (Steelers), Aaron Donald (Rams) e Trey Hendri… - ZebreRugby : #MatchDay ?? @ZebreRugby ?? Vs Benetton #Rugby ?? ?? #GuinnessPRO14, Rd. 9 ?? Stadio Lanfranchi, #Parma ?? 14:00 ??… - paolamorellato : Infinita vergogna Esseri inumani Come può l'#Europa, compatta e incredibilmente unita in questa scelta malvagia, or… - RobertoLocate14 : RT @marcocongiu: Twitter caccia Trump. Ora è il turno del Congresso. -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter caccia Twitter caccia Trump: incita alla violenza Gazzetta del Sud Twitter caccia Trump: incita alla violenza

Donald Trump è stato bandito definitivamente da Twitter, che ha prima chiuso il suo profilo privato e poi ha sospeso quello presidenziale. Il magnate, che aveva nel social di Jack Dorsey il suo canale ...

Trump, Twitter sospende permanentemente il suo account: «Rischio che inciti ulteriori violenze»

«Dopo aver rivisto i recenti tweet da realDonaldTrump, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l'account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza», si legge in una nota. Donald Trump ...

Donald Trump è stato bandito definitivamente da Twitter, che ha prima chiuso il suo profilo privato e poi ha sospeso quello presidenziale. Il magnate, che aveva nel social di Jack Dorsey il suo canale ...«Dopo aver rivisto i recenti tweet da realDonaldTrump, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l'account per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza», si legge in una nota. Donald Trump ...