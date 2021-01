Twitter blocca permanentemente l’account di Donald Trump

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente degli Stati Unitiè stato sospeso "in maniera permanente" da. L'annuncio lo ha dato la stessa azienda, specificando, ovviamente in un tweet dell'accountSafety, che "dopo una attenta revisione dei tweet recenti dell'acount @reale il contesto intorno a essi, abbiamo sospeso in maniera permanente l'account per il rischio di ulteriori incitamenti alla violenza".