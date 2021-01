Twitter blocca permanentemente l' account di Donald Trump

(Di sabato 9 gennaio 2021)è stato sospeso 'in maniera permanente' da. L'annuncio lo ha dato la stessa azienda, specificando che 'dopo una attenta revisione dei tweet recenti e il contesto intorno a essi, ...

Dopo i blocchi temporanei degli scorsi giorni, il social network ha deciso per l’esclusione a causa del “rischio di ulteriori incitamenti alla ...Poco dopo è arrivato il secondo: «Per tutti coloro che me lo hanno chiesto: non andrò all’Inaugurazione del 20 gennaio». I due tweet, quindi, violano le regole contro «la Glorificazione della violenza ...