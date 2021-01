Twitter blocca in modo permanente l’account di Donald Trump. Lui replica: “Valutiamo di usare una nostra piattaforma” (Di sabato 9 gennaio 2021) bloccato in modo permanente. È una decisione drastica e senza precedenti quella presa da Twitter nei confronti dell’account personale del presidente statunitense Donald Trump dopo i fatti di Capitol Hill. L’azienda ha stabilito di congelare il profilo dell’inquilino della Casa Bianca per “il rischio che inciti ulteriormente la violenza“. Il tycoon è quindi passato a usare l’account ufficiale della presidenza @POTUS, ma Twitter ha rimosso immediatamente i suoi cinguettii come previsto dalle regole del social network per chi viene escluso dalla piattaforma. Nella notte Trump è poi passato ai tradizionali comunicati della casa Bianca per dirsi “non sorpreso” della sospensione: “Lo avevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021)to in. È una decisione drastica e senza precedenti quella presa danei confronti delpersonale del presidente statunitensedopo i fatti di Capitol Hill. L’azienda ha stabilito di congelare il profilo dell’inquilino della Casa Bianca per “il rischio che inciti ulteriormente la violenza“. Il tycoon è quindi passato aufficiale della presidenza @POTUS, maha rimosso immediatamente i suoi cinguettii come previsto dalle regole del social network per chi viene escluso dalla. Nella notteè poi passato ai tradizionali comunicati della casa Bianca per dirsi “non sorpreso” della sospensione: “Lo avevo ...

