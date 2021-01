Twitter banna Trump in modo permanente: nuovo ban per il tycoon (e per diversi QAnon) (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter banna Trump in modo permanente consegue al blocco “a tempo indeterminato” irrogato da Facebook ed alla minaccia ormai sempre crescente di una rimozione dell’incarico presidenziale. Del resto Twitter aveva avvisato: una ulteriore intemperanza non sarebbe stata tollerata. Riassunto delle puntate precedenti E l’intemperanza è arrivata. Per i vertici di Twitter, Trump ci è ricascato a piene mani, con la stessa dinamica già vista nei fatti del Congresso. Ricorderete come al primo post in cui Trump aveva invitato i rivoltosi QAnonisti alla calma era seguito praticamente immediatamente un secondo contestato tweet in cui Trump di fatto legava i moti al mito del “Big Steal”, descrivendo l’insurrezione ... Leggi su bufale (Di sabato 9 gennaio 2021)inconsegue al blocco “a tempo indeterminato” irrogato da Facebook ed alla minaccia ormai sempre crescente di una rimozione dell’incarico presidenziale. Del restoaveva avvisato: una ulteriore intemperanza non sarebbe stata tollerata. Riassunto delle puntate precedenti E l’intemperanza è arrivata. Per i vertici dici è ricascato a piene mani, con la stessa dinamica già vista nei fatti del Congresso. Ricorderete come al primo post in cuiaveva invitato i rivoltosiisti alla calma era seguito praticamente immediatamente un secondo contestato tweet in cuidi fatto legava i moti al mito del “Big Steal”, descrivendo l’insurrezione ...

