Twitter banna il direttore del digitale di Trump e Team Trump: accusati di avergli “prestato” degli account (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter banna il direttore del digitale di Trump è una notizia che non ci sorprende più di tanto: o meglio, abbiamo visto altre volte. Quello che suona strano è vedere il Presidente Uscente degli USA trovarsi in situazioni che i Social Media Manager di Bufale incontrano col peggiore dei trollini. Internet e il concetto di “Sockpuppet” I più addentrati tra voi riconosceranno il concetto di “sockpuppet”, letteralmente “Marionetta di calzino”. La metafora rimanda all’uso dei bambini anglosassoni di costruire marionette da mano usando calzini usati. Il sockpuppet è quindi un account spesso usa e getta che qualcuno crea quando non può più usare il suo. La mente corre al caso tipico che incontriamo su Bufale. Talora ci capita di bannare un ... Leggi su bufale (Di sabato 9 gennaio 2021)ildeldiè una notizia che non ci sorprende più di tanto: o meglio, abbiamo visto altre volte. Quello che suona strano è vedere il Presidente UscenteUSA trovarsi in situazioni che i Social Media Manager di Bufale incontrano col peggiore dei trollini. Internet e il concetto di “Sockpuppet” I più addentrati tra voi riconosceranno il concetto di “sockpuppet”, letteralmente “Marionetta di calzino”. La metafora rimanda all’uso dei bambini anglosassoni di costruire marionette da mano usando calzini usati. Il sockpuppet è quindi unspesso usa e getta che qualcuno crea quando non può più usare il suo. La mente corre al caso tipico che incontriamo su Bufale. Talora ci capita dire un ...

Eluned00 : RT @kingofthecldx: Maria che ha il potere di chiamare sottone uno dei suoi ospiti è un po’ come Twitter che banna Trump e lui muto #ceposta… - kingofthecldx : Maria che ha il potere di chiamare sottone uno dei suoi ospiti è un po’ come Twitter che banna Trump e lui muto #cepostaperte - DARKRAYTAKraY : @Giuwulio @chesh4k Infatti ma non si banna così anche se violi i termini e può essere chi vuole, unica differenza c… -