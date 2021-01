Turismo in ginocchio per il Covid, perse 240 milioni di presenze. “Siamo tornati indietro di 30 anni” (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Il 2020 ha visto 78 milioni di arrivi e 240 milioni di presenze turistiche in meno in Italia a causa delle restrizioni per Covid: per il Turismo un balzo all’indietro di almeno 30 anni. L’allarme è lanciato ConfTurismo-Confcommercio. Lo riporta Agi. Siamo tornati alle cifre del 1990, quindi, nonostante un italiano su 4 stia accarezzando l’idea, Dpcm permettendo, di concedersi un piccolo break entro febbraio. Ma data la mancanza di certezze, con l’Italia ancora suddivisa per colori e le Regioni chiuse, ben pochi lo hanno effettivamente pianificato. Si potrà parlare di ferie – si spera – solo la prossima estate. Il Turismo in ginocchio per le restrizioni contro il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Il 2020 ha visto 78di arrivi e 240dituristiche in meno in Italia a causa delle restrizioni per: per ilun balzo all’di almeno 30. L’allarme è lanciato Conf-Confcommercio. Lo riporta Agi.alle cifre del 1990, quindi, nonostante un italiano su 4 stia accarezzando l’idea, Dpcm permettendo, di concedersi un piccolo break entro febbraio. Ma data la mancanza di certezze, con l’Italia ancora suddivisa per colori e le Regioni chiuse, ben pochi lo hanno effettivamente pianificato. Si potrà parlare di ferie – si spera – solo la prossima estate. Ilinper le restrizioni contro il ...

"Il 2020 si chiude con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia, ai quali va aggiunta l'ulteriore perdita dei circa 36 milioni di italiani che non sono andati all'

Questioni strutturali e impatto del Covid in Liguria al centro di un'analisi svolta da Francesco Gastaldi e Vittorio Ferri

"Il 2020 si chiude con meno 78 milioni di arrivi e meno 240 milioni di presenze turistiche in Italia, ai quali va aggiunta l'ulteriore perdita dei circa 36 milioni di italiani che non sono andati all' ...Questioni strutturali e impatto del Covid in Liguria al centro di un'analisi svolta da Francesco Gastaldi e Vittorio Ferri ...