Trump verso l’impeachment: aperto un fascicolo, il voto lunedì (Di sabato 9 gennaio 2021) Si fa sempre più cupo il futuro dell’ormai prossimo ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, gli scioccanti fatti di Capitol Hill sono ancora ben fissi nella memoria e non sembra che, come si suol dire, sia passato tutto con la rivolta. Quanto accaduto nelle aule del congresso ha sconvolto non solo l’opinione pubblica statunitense, bensì quella di tutto il mondo, che ha gridato ad un attacco alla democrazia. La speaker della Camera Nancy Pelosi è tornata alla carica, e questa volta sembra decisa a portare a termine l’obiettivo dell’impeachment (fallito dopo l’Affaire Ucraina). La Dem inoltre non ha dubbi sul fatto che Trump sia ormai incapace di intendere e di volere e non idoneo a possedere la valigetta contenete i codici nucleari. Intanto sono arrivati i primi provvedimenti: la sospensione per due settimane da Facebook, il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Si fa sempre più cupo il futuro dell’ormai prossimo ex Presidente degli Stati Uniti Donald, gli scioccanti fatti di Capitol Hill sono ancora ben fissi nella memoria e non sembra che, come si suol dire, sia passato tutto con la rivolta. Quanto accaduto nelle aule del congresso ha sconvolto non solo l’opinione pubblica statunitense, bensì quella di tutto il mondo, che ha gridato ad un attacco alla democrazia. La speaker della Camera Nancy Pelosi è tornata alla carica, e questa volta sembra decisa a portare a termine l’obiettivo del(fallito dopo l’Affaire Ucraina). La Dem inoltre non ha dubbi sul fatto chesia ormai incapace di intendere e di volere e non idoneo a possedere la valigetta contenete i codici nucleari. Intanto sono arrivati i primi provvedimenti: la sospensione per due settimane da Facebook, il ...

