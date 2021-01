Trump, tutti gli uomini del presidente banditi da Tw, persino un vignettista. Vauro che ne pensa? (Di sabato 9 gennaio 2021) Trump e Twitter e la censura del vignettista Usa Garrison. Adinolfi chiama in causa la sinistra radical chic di casa nostra: «Vauro & co. cosa ne pensano»? La scure della censura si abbatte anche sul vignettista americano Ben Garrison. Twitter ha chiuso l’account del fumettista politico americano, conservatore e considerato “pro Trump”. E Mario Adinolfi, proprio da Tw, commenta e polemizza sul caso. Coinvolgendo i maitre a penser dem, Vauro in testa a tutti. Al momento silenti sul fumettista Usa e la sua cacciata. Una estromissione coatta di cui dà notizia il sito americano Engadget, ripreso dall’Adnkronos. Il blocco permanente dell’account si inserisce in pieno nell’infuocato dibattito politico e sociale sulle “chiusure” da parte dei colossi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021)e Twitter e la censura delUsa Garrison. Adinolfi chiama in causa la sinistra radical chic di casa nostra: «& co. cosa neno»? La scure della censura si abbatte anche sulamericano Ben Garrison. Twitter ha chiuso l’account del fumettista politico americano, conservatore e considerato “pro”. E Mario Adinolfi, proprio da Tw, commenta e polemizza sul caso. Coinvolgendo i maitre a penser dem,in testa a. Al momento silenti sul fumettista Usa e la sua cacciata. Una estromissione coatta di cui dà notizia il sito americano Engadget, ripreso dall’Adnkronos. Il blocco permanente dell’account si inserisce in pieno nell’infuocato dibattito politico e sociale sulle “chiusure” da parte dei colossi ...

Capezzone : ++Oggi su @laveritaweb++ Politica, tutti i giornali-tv-social contro Trump. Ma per sondaggio YouGov 56% americani d… - lorepregliasco : È un grande, grande tema per chiunque si occupi di comunicazione politica, ma in generale per tutti i sistemi democ… - SusannaCeccardi : I morti in America ???? dopo gli scontri sono ben 4. Tutti sostenitori di Trump. Si fosse trattato al contrario di un… - emma_strat : RT @GiuseppePalma78: Il vichingo invade il Congresso Usa e consegna ai Dem di tutto il mondo il pretesto per umiliare #Trump. È attacco all… - SEsposito1970 : Non sono #Facebook o #Twitter a decidere ciò che si pubblica o meno. Se accade vuol dire che siamo oltre il limite… -