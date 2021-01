Trump | Q-Anon e i guai nucleari Ecco il filo rosso

Leggi su formiche

(Di sabato 9 gennaio 2021) Una mossa della Speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, ha ricevuto venerdì 8 gennaio un grande spin mediatico. La notizia dice che la decana dei Democratici al Congresso e leader del partito ha parlato con il capo dello stato maggiore congiunto, Mark Milley, per discutere le precauzioni disponibili per impedire a un presidente “instabile” di “avviare ostilità militari o accedere ai codici di lancio e ordinare un attacco nucleare”. Così dice la dichiarazione fatta arrivare ai media internazionali. Aggiunta velenosissima: secondo la Speaker, la situazione di “questo presidente instabile non potrebbe essere più pericolosa”. Quel presidente è chiaramente Donald. POLITICA NUCLEARE La mossa di Pelosi è puramente politica – tra l’altro quanto richiesto ha limiti tecnico-giuridici, dato cheè fino al 20 gennaio commander-in-chief, e per ...