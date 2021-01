“Trump non andava oscurato, cancel culture è un male”. Valentina Nappi s’è “destra”? (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Ieri Valentina Nappi si è svegliata e ha pensato che in fondo la censura social non è propriamente il massimo per una pornostar. Osannarla e invocarla per gli altri rischia di porti nella condizione di subire il più classico degli effetti boomerang. Così la Nappi ha deciso di fuggire al contrappasso dietro l’angolo, scoprendosi (non letteralmente, stavolta) per un attimo paladina della libertà di espressione. “Non sono una sostenitrice di Trump (nemmeno di Biden a dirla tutta) tuttavia sono assolutamente in disaccordo con la scelta di Facebook di oscurargli il profilo”, ha scritto la pornoattrice sulla propria pagina Facebook. Valentina Nappi s’è “destra”? Le è sfuggita giusto la più inflazionata citazione di Voltaire, in realtà erroneamente attribuita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Ierisi è svegliata e ha pensato che in fondo la censura social non è propriamente il massimo per una pornostar. Osannarla e invocarla per gli altri rischia di porti nella condizione di subire il più classico degli effetti boomerang. Così laha deciso di fuggire al contrappasso dietro l’angolo, scoprendosi (non letteralmente, stavolta) per un attimo paladina della libertà di espressione. “Non sono una sostenitrice di(nemmeno di Biden a dirla tutta) tuttavia sono assolutamente in disaccordo con la scelta di Facebook di oscurargli il profilo”, ha scritto la pornoattrice sulla propria pagina Facebook.s’è “”? Le è sfuggita giusto la più inflazionata citazione di Voltaire, in realtà erroneamente attribuita ...

