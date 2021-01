Trump, la rabbia dell’estrema destra su Parler: «Il presidente ci ha abbandonati in battaglia» (Di sabato 9 gennaio 2021) Le milizie si spaccano sui social, divise fra l’orgoglio per l’assalto, la delusione per il comportamento di Trump e il diniego: «Il movimento è più grande di Trump» Leggi su corriere (Di sabato 9 gennaio 2021) Le milizie si spaccano sui social, divise fra l’orgoglio per l’assalto, la delusione per il comportamento die il diniego: «Il movimento è più grande di

Corriere : La rabbia dell’estrema destra Usa: «Il presidente Trump ci ha abbandonati in battaglia» - viviana_mazza : Le reazioni dei sostenitori di Donald Trump su #Parler, il sito che ha accolto l'estrema destra, ora bandito da Goo… - FMCastaldo : Scontri durissimi, spari e violenze. Non siamo al cinema, ma a #Washington, al Campidoglio #USA. Ecco il risultato… - mayabug2 : La rabbia dell’estrema destra Usa: «Il presidente Trump ci ha abbandonati in battaglia» - DanielCosta_0 : RT @MPSkino: Trump, la rabbia dell'estrema destra su Parler: «Il presidente ci ha abbandonati in battaglia» -

Ultime Notizie dalla rete : Trump rabbia Trump, la rabbia dell’estrema destra su Parler: «Il presidente ci ha abbandonati in battaglia» Corriere della Sera DOPO TRUMP, ORA “GUAI AI VINTI”

Il 6 gennaio scorso davanti al Campidoglio a Washington per molti osservatori è finito Trump e con lui anche il trumpismo. Per certi versi da quello che abbiamo potuto vedere la manifestazione che Tru ...

Graziosi: Trump ha commesso un grave errore politico

L’assedio e l’irruzione nel Congresso degli Stati Uniti ha sconvolto tutto il mondo. Chiarite le oggettive responsabilità individuali di Trump, va anche detto che il clima incattivito che contraddisti ...

Il 6 gennaio scorso davanti al Campidoglio a Washington per molti osservatori è finito Trump e con lui anche il trumpismo. Per certi versi da quello che abbiamo potuto vedere la manifestazione che Tru ...L’assedio e l’irruzione nel Congresso degli Stati Uniti ha sconvolto tutto il mondo. Chiarite le oggettive responsabilità individuali di Trump, va anche detto che il clima incattivito che contraddisti ...