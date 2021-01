Trump «crudele, ipocrita e bugiardo», spuntano audio segreti della sorella: «Truffò al college» (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter ha deciso di sospendere “in maniera permanente” l’account del presidente americano uscente Donald Trump. A dare l’annuncio la stessa azienda, che ha specificato: «Dopo una attenta revisione dei tweet recenti e il contesto intorno a essi, abbiamo sospeso in maniera permanente l’account per il rischio di ulteriori incitamenti alla violenza». Una decisione che ha suscitato la rabbia del Tycoon: «Vogliono zittirmi, ma non ci riusciranno». leggi anche l’articolo —> Lady D, Donald Trump senza freni: retroscena spinto e commenti erotici sulla principessa Trump era stato già bloccato, per dodici ore, per aver incitato i suoi sostenitori a marciare sul Campidoglio, il “tempio” della democrazia americana. La rimozione di Twitter dell’account del presidente uscente ha fatto infuriare Trump Jr: «La ... Leggi su urbanpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter ha deciso di sospendere “in maniera permanente” l’account del presidente americano uscente Donald. A dare l’annuncio la stessa azienda, che ha specificato: «Dopo una attenta revisione dei tweet recenti e il contesto intorno a essi, abbiamo sospeso in maniera permanente l’account per il rischio di ulteriori incitamenti alla violenza». Una decisione che ha suscitato la rabbia del Tycoon: «Vogliono zittirmi, ma non ci riusciranno». leggi anche l’articolo —> Lady D, Donaldsenza freni: retroscena spinto e commenti erotici sulla principessaera stato già bloccato, per dodici ore, per aver incitato i suoi sostenitori a marciare sul Campidoglio, il “tempio”democrazia americana. La rimozione di Twitter dell’account del presidente uscente ha fatto infuriareJr: «La ...

Il presidente uscente degli Usa Donald Trump verrà ricordato anche come colui che ha rimesso in moto la macabra macchina della morte delle esecuzioni federali. Fino al luglio 2020 l'ultima condanna a ...

"Trump non sa perdere ed è fuori controllo. Macché Re Lear, solo miseria nella sua caduta"

Il profilo del tycoon tracciato dal professor Massimo Ammaniti, psicanalista e neuropsichiatra: è affetto da narcisismo maligno. "Imbroglia dall’università e sogna sempre i riflettori" ...

