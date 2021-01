Trump bannato per sempre da Twitter: 'I suoi messaggi istigano alla violenza' (Di sabato 9 gennaio 2021) Serviva l'indecoroso spettacolo andato in scena a Capitol Hill per prendere una decisione che andava già presa tempo fa: l'account Twitter di Donald Trump è stato sospeso in modo definitivo dal social ... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Serviva l'indecoroso spettacolo andato in scena a Capitol Hill per prendere una decisione che andava già presa tempo fa: l'accountdi Donaldè stato sospeso in modo definitivo dal social ...

disinformatico : Per chi pensa 'censura' perché Trump è stato bannato dai social, ricordo che resta uno degli uomini più potenti del… - disinformatico : Trump non è solo stato bannato dai social, ma ha pure perso il controllo della valigetta nucleare? Interessante - fanpage : Twitter ha bannato Trump permanentatmente #TrumpBanned - minuttfminutt : RT @Ri_Ghetto: Trump che fomenta odio, incita violenza e diffonde fake news: ?????????????????????? Trump bannato da Twitter proprio per i… - Pigafetta3 : Ora che #Trump è stato bannato il suo nuovo profilo è @iltrumpo -