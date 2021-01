Trump bannato da Twitter definitivamente: stavolta il presidente USA ha esagerato (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato definitivamente bannato da Twitter: stavolta il milionario ha davvero esagerato Trump, bannato da Twitter definitivamente: stavolta il presidente USA ha esagerato (websource)Twitter ha bannato definitivamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E’ un caso storico, mai avvenuto prima. Il social network, uno dei più popolari assieme a Facebook e Instagram, ha sospeso definitivamente il presidente USA. Si tratta di un “ban” definitivo: il profilo del magnate americano non è ... Leggi su instanews (Di sabato 9 gennaio 2021) Ildegli Stati Uniti Donaldè statodail milionario ha davverodailUSA ha(websource)haildegli Stati Uniti, Donald. E’ un caso storico, mai avvenuto prima. Il social network, uno dei più popolari assieme a Facebook e Instagram, ha sospesoilUSA. Si tratta di un “ban” definitivo: il profilo del magnate americano non è ...

disinformatico : Per chi pensa 'censura' perché Trump è stato bannato dai social, ricordo che resta uno degli uomini più potenti del… - disinformatico : Trump non è solo stato bannato dai social, ma ha pure perso il controllo della valigetta nucleare? Interessante - fanpage : Twitter ha bannato Trump permanentatmente #TrumpBanned - merthurlover : Trump quando scopre che Twitter e Facebook gli hanno bannato il profilo: - pipistrelloMC : RT @blackdevil1961: Incredibile atto di prepotenza ed ANTI democrazia: dopo gli evidenti attacchi a Donald trump, di per se stessi antidemo… -