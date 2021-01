Trump bannato da Twitter a tempo indeterminato/ Luna: "Grave per la democrazia" (Di sabato 9 gennaio 2021) Twitter ha deciso di bloccare a tempo indeterminato l'account di Donald Trump a seguito della violenza di Capitol Hill Leggi su ilsussidiario (Di sabato 9 gennaio 2021)ha deciso di bloccare al'account di Donalda seguito della violenza di Capitol Hill

disinformatico : Per chi pensa 'censura' perché Trump è stato bannato dai social, ricordo che resta uno degli uomini più potenti del… - disinformatico : Trump non è solo stato bannato dai social, ma ha pure perso il controllo della valigetta nucleare? Interessante - Adnkronos : #Trump bannato da #Twitter, torna con baffi finti e occhiali - LuigiBianco_ : Smettiamo di fare politica da social (leggi: gioire perché Trump è stato bannato et similia) e torniamo a rifletter… - xtomlinsonju : Trump bannato da Twitter e Facebook... La sua reazione: shock becauseeee ?????? -