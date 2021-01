Troppi contagi: richiesta la Zona Rossa (Di sabato 9 gennaio 2021) Per il sindaco Cateno De Luca nessun dubbio: Messina deve essere dichiarata Zona Rossa da martedì 12 gennaio fino al 31. Dopo la decisione del ministro della salute Roberto Speranza di istituire per la Sicilia la "Zona arancione", il sindaco va fino in fondo alla questione. Alto tasso di positività fra i tamponi eseguiti, numero di posti letto insufficiente e difficoltà nell'effettuare un tracciamento adeguato. Queste sono le motivazioni, già a più riprese avanzate dal primo cittadino, per istituire il lockdown in città. Decisivo anche il rapporto della Regione sull'incidenza del contagio durante le festività natalizie. Nel documento di cinque pagine inviato alla Regione, che adesso dovrà rispondere e pronunciarsi dopo la richiesta di De Luca, oltre alle motivazioni espresse nella diretta, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 gennaio 2021) Per il sindaco Cateno De Luca nessun dubbio: Messina deve essere dichiaratada martedì 12 gennaio fino al 31. Dopo la decisione del ministro della salute Roberto Speranza di istituire per la Sicilia la "arancione", il sindaco va fino in fondo alla questione. Alto tasso di positività fra i tamponi eseguiti, numero di posti letto insufficiente e difficoltà nell'effettuare un tracciamento adeguato. Queste sono le motivazioni, già a più riprese avanzate dal primo cittadino, per istituire il lockdown in città. Decisivo anche il rapporto della Regione sull'incidenza delo durante le festività natalizie. Nel documento di cinque pagine inviato alla Regione, che adesso dovrà rispondere e pronunciarsi dopo ladi De Luca, oltre alle motivazioni espresse nella diretta, ...

HuffPostItalia : 'Troppi contagi, non riaprire le scuole'. Intervista a Francesco Vaia - infoitinterno : Ancora troppi contagi il rientro in classe posticipato al 18 gennaio - infoitinterno : Rinvio ritorno a scuola per le Superiori: troppi contagi, si parte il 25 gennaio - infoitinterno : Zingaretti: “Restiamo in zona gialla, ma serve prudenza. Troppi contagi, fine pandemia è lontana” - Sawyer68 : @GianluigiLazise @CozAndrea mi intrometto perchè questa degli europei è una castroneria: prima la salute . d’altron… -