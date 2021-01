Trattativa Stato-mafia | “smentita da Falcone | considerata inesistente da Borsellino”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 gennaio 2021) La cosiddettada Giovanni. Eun’ipotesianche da Paolo. E’ tranchant il giudizio del giudice del maxiprocesso Alfonso Giordano. Che in un’intervista al quotidiano ‘Il Riformista‘ boccia la tesi della Procura di Palermo. “Io ho rappresentato lonel processo più duro contro Cosa Nostra – ricorda Giordano. – Il nostro compito era quello di non fare sconti a nessuno, e non ne abbiamo fatti. Diciannove ergastoli comminati insieme e poi confermati in appello e in Cassazione significano che locon laci andava giù duro. Alla storia della cosiddettanon credo e nessuno che conosce i fatti ...