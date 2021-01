Tragedia sfiorata ad Aprilia: clochard cade dalle palazzine abbandonate della ex Canebi, è grave (Di sabato 9 gennaio 2021) Tragedia sfiorata questa notte ad Aprilia, dove un uomo di 63 anni è caduto dal lucernario di una delle palazzine abbandonate su via Tiberio ad Aprilia. La caduta L’uomo, successivamente alla caduta di 5 metri, è stato soccorso e trasportato in ospedale d’urgenza in codice rosso con fratture ad arti e bacino. Le palazzine sono quella della ex Canebi, abbandonate da tempo, dove l’uomo di nazionalità tunisina, presumibilmente viveva creandosi un alloggio di fortuna. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Aprilia, che hanno recuperato il 63enne per poi affidarlo alle cure del 118. Le segnalazioni inascoltate A dare l’allarme sono stati gli altri senza tetto che si trovavano con lui al momento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021)questa notte ad, dove un uomo di 63 anni è caduto dal lucernario di una dellesu via Tiberio ad. La caduta L’uomo, successivamente alla caduta di 5 metri, è stato soccorso e trasportato in ospedale d’urgenza in codice rosso con fratture ad arti e bacino. Lesono quellaexda tempo, dove l’uomo di nazionalità tunisina, presumibilmente viveva creandosi un alloggio di fortuna. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di, che hanno recuperato il 63enne per poi affidarlo alle cure del 118. Le segnalazioni inascoltate A dare l’allarme sono stati gli altri senza tetto che si trovavano con lui al momento ...

