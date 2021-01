Traffico Roma del 09-01-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 gennaio 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane oggi e domani Lazio come il resto d’Italia in zona arancione non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi dalle 5 del mattino fino alle ore 22 mentre dalle 22 alle 5 di mattina sono consentiti soltanto spostamenti per lavoro motivi di salute in questo weekend e ci si può muovere dai comuni con popolazione fino a 5000 abitanti entro 30 km dai relativi confini con esclusione Degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana ricordiamo che le stazioni di ...