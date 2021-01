Torna a casa il prof dell’appello con il casco dopo 52 giorni in terapia intensiva: «Prima di riaprire le scuole vaccinateci tutti» (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo avevamo conosciuto a novembre quando Pierpaolo Fasano, 34 anni, era finito all’ospedale Loreto Mare, a Napoli, dopo essere risultato positivo al Covid. Un incubo fatto di casco per l’ossigeno, rumori assordanti, festività trascorse da solo in un letto d’ospedale (il compleanno il 21 dicembre, poi il Natale e il Capodanno) e persino gli insulti in rete. «Hanno insinuato sia che mi fossi beccato il virus perché obeso, e quindi con patologie pregresse, sia che volessi farmi pubblicità spettacolarizzando il mio dolore. E questo mi ha fatto molto male», dice a Open dalla sua casa. Sì, perché Pierpaolo, dopo 52 giorni di positività di cui 47 trascorsi in ospedale, è finalmente Tornato a casa: «La Prima cosa che ho fatto? Mangiare la pizza». «Ecco ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo avevamo conosciuto a novembre quando Pierpaolo Fasano, 34 anni, era finito all’ospedale Loreto Mare, a Napoli,essere risultato positivo al Covid. Un incubo fatto diper l’ossigeno, rumori assordanti, festività trascorse da solo in un letto d’ospedale (il compleanno il 21 dicembre, poi il Natale e il Capodanno) e persino gli insulti in rete. «Hanno insinuato sia che mi fossi beccato il virus perché obeso, e quindi con patologie pregresse, sia che volessi farmi pubblicità spettacolarizzando il mio dolore. E questo mi ha fatto molto male», dice a Open dalla sua. Sì, perché Pierpaolo,52di positività di cui 47 trascorsi in ospedale, è finalmenteto a: «Lacosa che ho fatto? Mangiare la pizza». «Ecco ...

