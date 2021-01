Toloi: «Da domani si pensa alla Coppa Italia, vogliamo fare bene anche lì» (Di sabato 9 gennaio 2021) Rafael Toloi ha commentato il successo per 1-4 dell’Atalanta contro il benevento: queste le parole del difensore orobico Rafael Toloi ha commentato il successo per 1-4 dell’Atalanta contro il benevento. Queste le parole del difensore ai microfoni ufficiali del club. MATCH – «È stata una partita difficile contro una squadra che sta affrontando molto bene il campionato. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, poi dopo il pareggio abbiamo ricominciato da zero. Siamo stati bravi e abbiamo conquistato un bel successo su un terreno pesante e con tanta pioggia». Coppa Italia – «Questa è una vittoria molto importante per noi e da domani si pensa alla Coppa Italia. Non abbiamo mai cambiato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Rafaelha commentato il successo per 1-4 dell’Atalanta contro ilvento: queste le parole del difensore orobico Rafaelha commentato il successo per 1-4 dell’Atalanta contro ilvento. Queste le parole del difensore ai microfoni ufficiali del club. MATCH – «È stata una partita difficile contro una squadra che sta affrontando moltoil campionato. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, poi dopo il pareggio abbiamo ricominciato da zero. Siamo stati bravi e abbiamo conquistato un bel successo su un terreno pesante e con tanta pioggia».– «Questa è una vittoria molto importante per noi e dasi. Non abbiamo mai cambiato ...

Rafael Toloi ha commentato il successo per 1-4 dell'Atalanta contro il Benevento: queste le parole del difensore orobico ...

Il difensore dell’Atalanta a segno contro il Benevento: “Sono contento per il gol, mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto” Rafael Toloi commenta così il successo per 4-1 conquistato dall’A ...

Rafael Toloi ha commentato il successo per 1-4 dell'Atalanta contro il Benevento: queste le parole del difensore orobico ...Il difensore dell’Atalanta a segno contro il Benevento: “Sono contento per il gol, mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto” Rafael Toloi commenta così il successo per 4-1 conquistato dall’A ...