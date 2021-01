«The Undoing»: Hugh Grant, al suo ruolo più riuscito (e gli altri motivi per non perdere la serie) (Di sabato 9 gennaio 2021) Hugh Grant, Hugh Grant e, ancora, Hugh Grant. Si dovesse cercare una sola ragione, la più valida, con la quale supportare per intero la visione di The Undoing, questa risponderebbe – e senza alcun dubbio – al nome di Hugh Grant. Perché c’è voluto l’avvento della serialità televisiva, la sua ibridazione con Hollywood per affrancare l’attore britannico dal ruolo, pur riuscitissimo, del «cazzone avariato». Grant dagli occhi penduli, con il sorriso dolce del «Surreale, ma bello», è stato prigioniero, nel tempo, del suo fascino inglese. Ed è stata sola (o quasi) la televisione a restituirgli la possibilità di un ruolo diverso, più strutturato, complesso, all’interno del quale i confini tra bene e male siano labili e fumosi. The Undoing, come fatto, in parte, da A Very English Scandal, ha chiesto a Hugh Grant di interpretare un uomo ambiguo: qualcuno che solo all’apparenza possa sembrare degno di stima. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Hugh Grant, Hugh Grant e, ancora, Hugh Grant. Si dovesse cercare una sola ragione, la più valida, con la quale supportare per intero la visione di The Undoing, questa risponderebbe – e senza alcun dubbio – al nome di Hugh Grant. Perché c’è voluto l’avvento della serialità televisiva, la sua ibridazione con Hollywood per affrancare l’attore britannico dal ruolo, pur riuscitissimo, del «cazzone avariato». Grant dagli occhi penduli, con il sorriso dolce del «Surreale, ma bello», è stato prigioniero, nel tempo, del suo fascino inglese. Ed è stata sola (o quasi) la televisione a restituirgli la possibilità di un ruolo diverso, più strutturato, complesso, all’interno del quale i confini tra bene e male siano labili e fumosi. The Undoing, come fatto, in parte, da A Very English Scandal, ha chiesto a Hugh Grant di interpretare un uomo ambiguo: qualcuno che solo all’apparenza possa sembrare degno di stima.

team_world : Consigli su cosa guardare in streaming/TV nel weekend? ? The Undoing – Le verità non dette • la mini serie di cui t… - Jecca_Bury : Un solo episodio di The Undoing e vado a dormire... si è fatta mattina, l’ho finito! Mannaggia a me!!! Ma Hugh Gran… - marimbarzi : Ho visto The Undoing (perché qui non si dorme manco dando le craniate al muro) e la mia recensione è: serie molto b… - xCUPCAKESIVAN : ho la sveglia tra 5 ore ma sono stata fino ad ora a guardare The Undoing, per hugh grant questo ed altro - ClaraMutsc : La musica della serie televisiva 'The Undoing' buonanotte -