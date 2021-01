Tessa Thompson racconta l'incidente avuto a Capodanno con "un grosso Monster Truck" (Di sabato 9 gennaio 2021) La star di Thor Tessa Thompson ha rivelato di aver avuto un incidente d'auto il giorno di Capodanno, ma sta bene e ripensandoci è stata un'esperienza non proprio negativa. La star Marvel Tessa Thompson ha iniziato il nuovo anno con un inaspettato incidente d'auto, come ha confessato durante una nuova intervista con Jimmy Kimmel, uno scontro con un Monster Truck che però lei ricorda con poca negatività. Durante l'ultima puntata di Jimmy Kimmel Live!, l'attrice Tessa Thompson ha rivelato di aver tentato di festeggiare il Capodanno andando in una remota baita su una montagna ma mentre era in auto è stata coinvolta in un incidente d'auto: "Sono rimasta a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021) La star di Thorha rivelato di averund'auto il giorno di, ma sta bene e ripensandoci è stata un'esperienza non proprio negativa. La star Marvelha iniziato il nuovo anno con un inaspettatod'auto, come ha confessato durante una nuova intervista con Jimmy Kimmel, uno scontro con unche però lei ricorda con poca negatività. Durante l'ultima puntata di Jimmy Kimmel Live!, l'attriceha rivelato di aver tentato di festeggiare ilandando in una remota baita su una montagna ma mentre era in auto è stata coinvolta in und'auto: "Sono rimasta a ...

afnewsinfo : La star Marvel Tessa Thompson rivela un incidente d’auto… - badtasteit : #Thor - Love and Thunder: #TessaThompson parla del suo incidente d'auto, lunedì inizierà la quarantena - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson attesa in Australia: 'Farò 14 giorni di quarantena' - avoltegiulia : Tessa Thompson starebbe benissimo anche nella mia vita comunque. - avoltegiulia : Sapete chi ci sarebbe stata bene? Tessa Thompson. -

Ultime Notizie dalla rete : Tessa Thompson Tessa Thompson racconta l'incidente avuto a Capodanno con "un grosso Monster Truck" Movieplayer.it Tessa Thompson racconta l'incidente avuto a Capodanno con "un grosso Monster Truck"

La star di Thor Tessa Thompson ha rivelato di aver avuto un incidente d'auto il giorno di Capodanno, ma sta bene e ripensandoci è stata un'esperienza non proprio negativa. La star Marvel Tessa Thompso ...

“Sylvie’s Love” con Tessa Thompson è su Amazon Prime Video

Sylvie's Love è la storia di due innamorati dal destino avverso si prendono e si lasciano per anni, ad Harlem negli anni '50 ...

La star di Thor Tessa Thompson ha rivelato di aver avuto un incidente d'auto il giorno di Capodanno, ma sta bene e ripensandoci è stata un'esperienza non proprio negativa. La star Marvel Tessa Thompso ...Sylvie's Love è la storia di due innamorati dal destino avverso si prendono e si lasciano per anni, ad Harlem negli anni '50 ...