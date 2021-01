Terzo presidio Pas Marche, martedì sit in di protesta davanti al Palazzo della Regione: 'Riaprite le scuole superiori' (Di sabato 9 gennaio 2021) ANCONA - protesta che non si ferma. martedì 12 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 17, gli studenti di Priorità alla Scuola Marche svolgeranno, insieme a genitori e docenti, un sit-in statico, di ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 9 gennaio 2021) ANCONA -che non si ferma.12 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 17, gli studenti di Priorità alla Scuolasvolgeranno, insieme a genitori e docenti, un sit-in statico, di ...

depaolis_t : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, no al taglio dei servizi sociali! #CgilCislUil e Centrali Coop: “Urgente scongiurare che il bilancio 20… - CiroAttanasio73 : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, no al taglio dei servizi sociali! #CgilCislUil e Centrali Coop: “Urgente scongiurare che il bilancio 20… - CescoBreve : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, no al taglio dei servizi sociali! #CgilCislUil e Centrali Coop: “Urgente scongiurare che il bilancio 20… - effemoscovini : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, no al taglio dei servizi sociali! #CgilCislUil e Centrali Coop: “Urgente scongiurare che il bilancio 20… - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: Roma Capitale, no al taglio dei servizi sociali! #CgilCislUil e Centrali Coop: “Urgente scongiurare che il bilancio 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo presidio Terzo presidio Pas Marche, martedì sit in di protesta davanti al Palazzo della Regione:... Corriere Adriatico Terzo presidio Pas Marche, martedì sit in di protesta davanti al Palazzo della Regione: «Riaprite le scuole superiori»

ANCONA - Protesta che non si ferma. Martedì 12 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 17, gli studenti di Priorità alla Scuola Marche svolgeranno, insieme a genitori e ...

Trasporto scolastico, Toscana: tutte le risorse messe in campo per ripartire

Lunedì 11 gennaio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana torneranno alla didattica in presenza al 50%, secondo le norme governative anti-Covid. Il sistema di trasporto pub ...

ANCONA - Protesta che non si ferma. Martedì 12 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 17, gli studenti di Priorità alla Scuola Marche svolgeranno, insieme a genitori e ...Lunedì 11 gennaio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana torneranno alla didattica in presenza al 50%, secondo le norme governative anti-Covid. Il sistema di trasporto pub ...