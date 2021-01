TEMPESTA di Neve spagnola verso Italia. Effetti sul meteo (Di sabato 9 gennaio 2021) Evoluzione meteo per domani 10 01 2021.La Spagna è sotto una forte perturbazione che causa gelo e tempeste di Neve come non avveniva da circa mezzo secolo. E la perturbazione, associata all’area di bassa pressione tenderà a portarsi entro le prossime 24 ore sull’Italia. In Italia è giunta la prima perturbazione che stanotte ha causato maltempo sulla Sardegna, con anche temporali, e la Neve sul Gennargentu. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio, con bufere di Neve nelle zone interne sino a quote basse, Neve forte si avrà su tutto l’Appennino, compreso quello abruzzese, marchigiano e molisano. Nel nelle prossime ore avremo nuvolosità nelle regioni settentrionali, dove fa piuttosto freddo. Stanotte inizierà ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Evoluzioneper domani 10 01 2021.La Spagna è sotto una forte perturbazione che causa gelo e tempeste dicome non avveniva da circa mezzo secolo. E la perturbazione, associata all’area di bassa pressione tenderà a portarsi entro le prossime 24 ore sull’. Inè giunta la prima perturbazione che stanotte ha causato maltempo sulla Sardegna, con anche temporali, e lasul Gennargentu. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizionisul Lazio, con bufere dinelle zone interne sino a quote basse,forte si avrà su tutto l’Appennino, compreso quello abruzzese, marchigiano e molisano. Nel nelle prossime ore avremo nuvolosità nelle regioni settentrionali, dove fa piuttosto freddo. Stanotte inizierà ...

